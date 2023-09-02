Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.





Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli İ.A.’yı(82) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.