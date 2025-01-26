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Kasten öldürme suçundan 20 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 12:24
  • Giriş: 26.01.2025 12:24
  • Güncelleme: 26.01.2025 12:25
Kaynak: İHA
Kasten öldürme suçundan 20 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep’te kasten öldürme suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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