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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.12.2024 12:04
  • Giriş: 15.12.2024 12:04
  • Güncelleme: 15.12.2024 12:05
Kaynak: İHA
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.Ç. (31) isimli hükümlü Karahallı Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, adli işlemelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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