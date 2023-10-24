Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın’da asayiş ekipleri yaptıkları çalışmalarda kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği olarak yapılan çalışmalarda, 1988 yılında işlenen eşe karşı kasten öldürme suçunun faili olan ve 24 yıl hapis cezası ile aranan S.K yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda çek kanununa muhalefet suçundan 9 yıl hapis cezası ve 38 bin 400 TL para cezası ile aranan M.Ü ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 10 şahıs yakalanarak, bunlardan 6’sı cezaevine gönderildi.