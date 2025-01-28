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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 15:28
  • Giriş: 28.01.2025 15:28
  • Güncelleme: 28.01.2025 15:28
Kaynak: İHA
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kastamonu’da “kasten öldürme” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda “kasten öldürme” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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