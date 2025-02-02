‘Kasten öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandı

Manisa’da "silahlı tehdit, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kasten öldürme" suçlarından çeşitli mahkemelerce toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "silahlı tehdit, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kasten öldürme" suçlarından çeşitli mahkemelerce toplam 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 12 bin TL adli para cezasına çarptırılan S.A. (52), Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi’nde yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.