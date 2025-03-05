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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 11:05
  • Giriş: 05.03.2025 11:05
  • Güncelleme: 05.03.2025 11:05
Kaynak: İHA
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından ’kasten öldürme’ suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şüpheli Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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