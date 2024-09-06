Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
Kayseri’nin Develi ilçesinde "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.’nin (35) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.