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Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 14:03
  • Giriş: 06.09.2024 14:03
  • Güncelleme: 06.09.2024 14:04
Kaynak: İHA
Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.’nin (35) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

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