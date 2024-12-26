Kat irtifakı ne demek? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar nelerdir?

Kat irtifakı, özellikle gayrimenkul alım satımı ve inşaat projeleri ile ilgili sıkça karşılaşılan bir terimdir. Türkiye'de ve dünyada birçok yapının yasal statüsünü belirleyen önemli bir hukuki süreçtir. Kat irtifakı, bir arsa veya binada, kat maliklerinin sahip olduğu bağımsız bölümleri, belirli kurallar çerçevesinde tescil eden ve bu bölümler arasında hak sahipliklerini belirleyen bir sistemdir. Bu yazıda, kat irtifakı nedir, kat irtifakı işlemleri nasıl yapılır, ve kat irtifakı ile ilgili merak edilenler hakkında kapsamlı bir açıklama yapacağız.

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı, bir arsa veya binada, mülkiyet hakkına sahip olmasa da, o taşınmazda belirli bir bağımsız bölümü kullanma hakkı veren hukuki bir durumdur. Kat irtifakı kurulduğunda, arsa sahibi veya inşaat yapan kişi, o parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulmadan önce, binanın bağımsız bölümlerinin satışını gerçekleştirebilir. Yani, inşaat devam ederken, kat irtifakı tescil edilir ve bu, ilerleyen süreçte kat mülkiyeti sistemine geçiş sağlar.

Kat irtifakı, özellikle yapı ruhsatı almış, inşaat ruhsatı işlemleri tamamlanmış projelerde, yapının bağımsız bölümlerinin tapu devrinin yapılabilmesi için önemli bir adımdır. Kat irtifakı, hem inşaat sahibine hem de gayrimenkul alıcısına yasal güvence sağlar.

KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARKLAR

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasında önemli farklar bulunmaktadır. Kat irtifakı, binanın bağımsız bölümlerinin sahipliğini gösteren bir tapu kaydı türüdür, ancak bu, mülkiyet anlamına gelmez. Kat mülkiyeti ise, gerçek anlamda mülkiyet hakkını verir ve bağımsız bölümlerin tamamına sahip olunmasını sağlar. Kat irtifakı, yalnızca inşaat ruhsatı almış bir yapıda geçerli olup, bina tamamlandığında kat mülkiyetine dönüşebilir.

KAT İRTİFAKI NASIL KURULUR?

Kat irtifakı kurma işlemleri belirli adımları takip eder. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır:

Proje Hazırlığı ve İnşaat Ruhsatı: Bir inşaatın yapılabilmesi için ilk adım, yerel belediyeden inşaat ruhsatı almak ve yapının projesini onaylatmaktır. Bu onay, kat irtifakının kurulabilmesi için zorunludur.

Bir inşaatın yapılabilmesi için ilk adım, yerel belediyeden inşaat ruhsatı almak ve yapının projesini onaylatmaktır. Bu onay, kat irtifakının kurulabilmesi için zorunludur. Kat İrtifakı Başvurusu: İnşaat ruhsatı alındıktan sonra, inşaat sahibinin tapu dairesine başvuru yapması gerekir. Bu başvuru sırasında, inşaatın tamamlanmamış olması önemli bir faktördür. Kat irtifakı, mülk sahibinin bağımsız bölümler üzerinde hak talep etmesini sağlar.

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra, inşaat sahibinin tapu dairesine başvuru yapması gerekir. Bu başvuru sırasında, inşaatın tamamlanmamış olması önemli bir faktördür. Kat irtifakı, mülk sahibinin bağımsız bölümler üzerinde hak talep etmesini sağlar. Bağımsız Bölümlerin Tescili: Kat irtifakı başvurusu sırasında, bina veya inşaat içerisindeki her bağımsız bölümün tapu kaydına işlenmesi gerekmektedir. Bu, kat irtifakının geçerli olması için önemlidir.

Kat irtifakı başvurusu sırasında, bina veya inşaat içerisindeki her bağımsız bölümün tapu kaydına işlenmesi gerekmektedir. Bu, kat irtifakının geçerli olması için önemlidir. İnşaatın Bitirilmesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş: İnşaat tamamlandıktan sonra, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yapılabilir. Bu süreç, inşaatın tamamlandığına dair belediyeden alınan onay ile gerçekleşir.

KAT İRTİFAKI NASIL İŞLER?

Kat irtifakı, inşaat sahibine kat mülkiyetine geçmeden önce belirli haklar sağlar. Kat irtifakı, satışı yapılacak bağımsız bölümlerin tapu kaydına işlenmesi için gereklidir. Satıcı, inşaat tamamlanmamış olsa dahi, kat irtifakı sayesinde alıcıya bağımsız bölüm satışını gerçekleştirebilir.

Alıcı, kat irtifakı kurulu bir binada satın aldığı bağımsız bölümde yaşamaya başlayabilir. Ancak, kat mülkiyeti kurulmadan önce, taşınmazın tapusuna mülkiyet hakkı devredilmez. Kat irtifakı ile sadece kullanım hakkı verilmiş olur.

KAT İRTİFAKI OLAN BİR KONUT SATILABİLİR Mİ?

Evet, kat irtifakı olan bir konut satılabilir. Ancak, satış işlemi sırasında mülkiyet hakkı değil, kullanım hakkı devredilir.

KAT İRTİFAKININ SÜRESİ VAR MIDIR?

Kat irtifakının süresi yoktur, ancak yapının tamamlanması ve kat mülkiyetine geçiş ile birlikte kat irtifakı sona erer.

Not: Buradaki bilgiler konut alım satımına ilişkin genel bilgilerdir. Konut alım satımı ile ilgili kararlar alırken konunun uzmanlarına danışmanız önerilir.