Katalan liderlerin affı kabul edildi

İspanya Meclisi, Katalonya’da bağımsızlığı savunan liderlere af getiren yasa tasarısını kabul etti. Yıllardır süren Katalonya krizinde önemli bir eşik aşılırken sürgündeki lider Puigdemont’a ülkeye dönüş kapısı açıldı.

Dış Haberler

İspanya’da Meclis, Başbakan Pedro Sanchez’in bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşu liderlerine af getiren yasa tasarısını kabul etti. Yasayla yaklaşık 7 yıldır sürgünde olan eski aralarında Carles Puigdemont’un da bulunduğu yüzlerce bağımsızlık yanlısı lider affedilecek.

“Katalonya'da Kurumsal, Siyasi ve Sosyal Normalleşmeye Yönelik Af Yasası” adlı tasarı, Meclis ve Senato’da yaklaşık 5 ay süren sert tartışmaların ardından nihai olarak Meclis’ten onay aldı. İktidardaki sol koalisyonla birlikte iki Katalan partisi ve diğer küçük partiler tarafından desteklenen yasaya sağcı Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox karşı çıktı. Tasarı, 177 “evet” oyuna karşılık 172 “hayır” oyu ile az bir farkla kabul edildi.

Yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından İspanyol mahkemeleri, 2011'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı harekete katılan yüzlerce ismin yasal kayıtlarını iptal etmesi beklenen yasayı uygulamak için iki aylık bir süreye sahip olacak.

Hükümetin hazırladığı ilk yasa tasarısı, Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisi’nin itirazından dolayı 30 Ocak'ta Meclis’te reddedilmişti. Kapsamı ve hukuki garantisi genişletilen tasarı martta Meclis’te kabul için yeterli oyu almıştı.

‘AF DEĞİL ZAFER’

Yasanın kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Başbakan Sanchez, “Affetmek kızgınlıktan daha güçlüdür” dedi. Öte yandan Junts milletvekili Miriam Nogueras ise “Bugün tarihi bir gün. Affedilen bir şey yok, Katalan ve İspanyol milletleri arasındaki yüzlerce yıllık savaşta zafer var” dedi.

Ana muhalefetteki PP ise, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle af yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

İHTİYACA DÖNÜŞTÜ

Başbakan Sanchez, iktidara geldiği 2018’den bu yana Katalonya’daki gerilimi azaltmaya çalışıyor ve bunun anahtarının aftan geçtiğini söylüyor. Öte yandan geçen yıl temmuz ayında düzenlenen genel seçim sonrası af yasası Sanchez için neredeyse siyasi bir zorunluluk haline geldi. Seçimde sağcı PP birinci parti çıkarken PSOE ikinci olmuştu. Sanchez, Katalan partileri Junts ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu’nun (ERC) hükümet kurulmasına destekleri karşılığında af yasası teklifini sunmuştu. Sanchez, af yasasının ülkede barış ve uzlaşmaya kapı açacağını söylemişti.

BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİ

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012'de başlamış, ilk bağımsızlık referandumu 2014'te yapılmıştı. Ardından Ocak 2016-Ekim 2017 döneminde Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve Junts lideri Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti.

Bunun üzerine Katalonya’nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilirken Puigdemont ile 6 Katalan siyasetçi ülkeyi terk derken birçok kişi, “devlete karşı ayaklanma” ve “devlet kurumlarına itaatsizlik” suçlarından cezaevine gönderilmişti.

PUIGDEMONT DÖNEBİLİR

Yasayla yaklaşık 7 yıldır sürgünde olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve Junts lideri Carles Puigdemont’un da aralarında bulunduğu hüküm giyen ya da hakkında siyasi süreç devam eden 372 siyasetçi ve STK liderinin affedilmesi bekleniyor.

2017’den beri yurt dışında olan Puigdemont, af yasasıyla ülkesine dönebilir.

İspanya mahkemelerinden kaçarak 30 Ekim 2017’de Belçika’ya giden, Avrupa Parlamentosu’na seçilmesine rağmen İspanya’da hakkındaki arama ve yakalama emri devam eden Puigdemont, af sayesinde ülkeye dönebilecek. Sol koalisyon hükümeti, Katalonya sorununa çözüm amacıyla tutuklu 9 Katalan siyasetçi hakkında 22 Haziran 2021’de kısmi af çıkarmıştı.