Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?

BTK'nin "Katalog Suçlar" sebebiyle Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından yurttaşlar katalog suç nedir sorusunu gündeme getirdi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde Instagram hakkında "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı bilgisi yer alıyor. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram sosyal medya uygulamasına katalog suçları öne sürerek erişim engeli getirmesinin ardından yurttaşlar katalog suç nedir sorusunu gündeme getiriyor. BTK'nin instagram isimli sosyal medya platformu hakkında "katalog suçlar" ile ilgili düzenlemelere uymadığı bilgisi BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde yer alıyor. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?

KATALOG SUÇ NEDİR?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) içinde bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listeleri olan katalog suçlar şu şekilde: