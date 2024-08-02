Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?
BTK'nin "Katalog Suçlar" sebebiyle Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından yurttaşlar katalog suç nedir sorusunu gündeme getirdi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde Instagram hakkında "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı bilgisi yer alıyor. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram sosyal medya uygulamasına katalog suçları öne sürerek erişim engeli getirmesinin ardından yurttaşlar katalog suç nedir sorusunu gündeme getiriyor. BTK'nin instagram isimli sosyal medya platformu hakkında "katalog suçlar" ile ilgili düzenlemelere uymadığı bilgisi BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde yer alıyor. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar nelerdir?
KATALOG SUÇ NEDİR?
Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) içinde bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.
KATALOG SUÇLAR NELERDİR?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listeleri olan katalog suçlar şu şekilde:
- Kasten Öldürme
- İntihara Yönlendirme
- Göçmen Kaçakçılığı
- İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
- Düşmanla İşbirliği Yapmak
- Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
- Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
- İşkence
- Müstehcenlik
- Fuhuş
- Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
- Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
- Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
- Yağma ve Nitelikli Yağma
- Soykırım Suçu
- Devlete Karşı Savaşa Tahrik
- İnsan Ticareti Suçu
- Nitelikli Yaralama
- Ağırlaşmış Yaralama
- Ağırlaşmış İşkence Suçu
- Hırsızlık
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak