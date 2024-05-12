Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu

İspanya’nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bölgesel seçimlerde oyların yüzde 96’sı sayılırken, seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu. Son seçimlerle kıyaslandığında bir kez daha birinci parti çıkan Sosyalist Parti'nin milletvekili sayısını 9 artırması, iktidardaki Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ise 13 milletvekili kaybetmesi öne çıktı.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bölgesel seçimlerde oyların yüzde 96’sı sayılırken, seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu.

Seçimlere katılım 14 Şubat 2021'deki son seçimlere nazaran 6 puan artışla yüzde 57,8 olarak verildi.

Henüz resmi olmayan, yüzde 96 oranında açılan sandık sonuçlarına göre 135 sandalyeli Katalan parlamentosunda Katalonya Sosyalist Parti (PSC) 42, eski Katalan hükümet başkanı olan ve İspanya'da hakkındaki tutuklama kararından dolayı Fransa'da bulunan Carles Puigdemont'un liderliğini yaptığı Katalonya İçin Birlik (Junts) 35, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 20, sağ görüşlü Katalonya Halk Partisi (PPC) 15, İspanya aşırı sağını temsil eden Vox 11, sol görüşlü Comuns 6, ayrılıkçı partilerden Halk Adaylığı Birliği (CUP) 4 ve ilk defa seçimlere katılan Katalan milliyetçisi, ayrılıkçı, aşırı sağcı Aliança Katalana 2 milletvekili çıkardı.

Son seçimlerle kıyaslandığında bir kez daha birinci parti çıkan PSC'nin milletvekili sayısını 9 artırması, mevcut durumda Katalan hükümetinde iktidarda olan ERC'nin ise 13 milletvekili kaybetmesi öne çıktı.

En büyük yenilik ise Katalan yerel parlamentosunda 2010'dan sonra ilk defa bağımsızlıkçı siyasi partilerin çoğunluğu kaybetmesi oldu.

AŞIRI SAĞCILAR İLK KEZ MECLİSTE

Seçimlerin sürprizini, 2020 yılında kurulan, göçmen, İslam ve İspanyol karşıtı bir ideolojiye sahip olan ve 2 milletvekiliyle ilk defa Katalan parlamentosuna giren aşırı sağcı Aliança Katalana yaptı.

Aliança Katalana lideri Silvia Orriols, seçim kampanyasının son gününde "Kimseyi memnun etmeye gelmedik, Katalonya'yı kurtarmaya geldik" demişti.

Katalonya'da hükümet kurabilmek için mecliste 68 çoğunluk gerekiyor.

PSC lideri Salvador İlla, seçim öncesinde aşırı sağcı partiler Vox ve Aliança Katalana dışında tüm siyasi partilerle müzakereye açık olduğunu duyurmuştu.

SONUÇLAR HÜKÜMET KURMA KRİZİNE GEBE

Katalan parlamentosunda mevcut siyasi aritmetiğe göre hükümet kurulabilmesi için PSC'nin ya Junts ya da ERC ve Comuns ile anlaşması gerekiyor.

Siyaset uzmanları, İspanya'da merkezi hükümette koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin Katalonya'daki kolu olan PSC'nin ERC ve Comuns ile anlaşarak toplamda 68 milletvekili ile hükümeti kurma olasılığının daha ağır bastığı yorumlarını yaptı.

Ancak, ERC lideri Pere Aragones'in seçim kampanyasını ayrılıkçılık üzerine yapması ve gelecek 4 yıl içinde İspanya devleti ile anlaşmalı bir bağımsızlık referandumu yapılmasını taahhüt etmesi, olası PSC-ERC müzakerelerinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Diğer yandan Katalonya'daki yasa dışı referandumun ardından Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçan, Avrupa Parlamentosunda parlamenter olan ve İspanya'da hakkında halen yakalama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont, İspanya'ya giriş yapamadığından seçimlerde oy kullanamadı.

Puigdemont, son 1 aydır yerleştiği, Katalonya'ya yakın Fransa'nın güneyindeki Elna kasabasından seçimleri takip etti.

Puigdemont, Katalan başkanı olmaması halinde siyaseti bırakacağını açıklamıştı.