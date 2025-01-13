Katar, ateşkes taslağını Hamas ve İsrail’e iletti

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de devam ediyor.

Müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar’ın Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin “nihai taslağı” Hamas ve İsrail’e ilettiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan yetkili gece yarısından sonra Doha’da İsrail temsilcileri, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu temsilcisi ve Katar Başbakanı arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca varıldığını söyledi.