Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini ve ateşkesin başladığını teyit ettiklerini açıkladı.

Ensari, ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu.

Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı.

Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.