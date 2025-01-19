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Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 14:22
  • Giriş: 19.01.2025 14:22
  • Güncelleme: 19.01.2025 14:22
Kaynak: AA
Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini ve ateşkesin başladığını teyit ettiklerini açıkladı.

Ensari, ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu.

Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı.

Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.

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