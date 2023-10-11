Katar Başbakanı Al Sani ile BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son gelişmeler ile tansiyonu düşürme olanakları değerlendirildi.

Bölgede şiddetin artmasına ilişkin endişelerini dile getiren Al Sani, tansiyonun düşürülmesi ve insani yardımların ulaştırılması için BM ve ona bağlı örgütlerle çalışma mekanizmalarının aktifleştirilmesinin önemine dikkati çekti.