Katar Başbakanı Al Thani, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen COP28 İklim Zirvesi için geldiği Dubai’de, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.



Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi oturumunun arasında gerçekleşen görüşmede, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra kalıcı ateşkesin yollarının masaya yatırıldığı belirtildi. Katar’ın gerilimi azaltma çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Al Thani, insani aranın ardından İsrail bombardımanının yeniden başlamasının “arabuluculuk çabalarını karmaşıklaştırdığını ve Gazze Şeridi’ndeki felaketi daha da kötüleştirdiğini” ifade etti.

Katar’ın başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin hedef alınmasını kınayan tavrını yineleyen Al Thani, yardım akışı için insani koridorların açılması çağrısında bulundu.