Katar'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

DOHA (AA) - Katar'da etkili olan kum fırtınası, başkent Doha ve birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Katar'ın tüm bölgelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan tozlu hava koşulları görüş mesafesini azalttı.

Katar Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada kıyı kesimlerinde havanın yer yer tozlu, kum fırtınası şeklinde seyredeceği, gündüzleri ise nispeten sıcak olacağı, kuvvetli rüzgar ve zayıf yatay görüş mesafesi uyarısında bulunuldu.

Açık denizde ise havanın hafif tozlu ve bulutlu olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli rüzgar ve yüksek denizin yanı sıra yer yer yatay görüşün zayıf olacağı uyarısı yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı trafik kazalarına sebebiyet vermemek için tozlu ve rüzgarlı hava koşullarında araç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Katar Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada kum fırtınaları sırasında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması, özellikle kronik rahatsızlığı olanların mutlaka maske takması ve pencereleri kapatması gibi bir dizi kurala uyulmasının önemine dikkat çekti.