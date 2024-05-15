Katar'da konuşan Mehmet Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı

Katar'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Mali politikanın sıkılaştırılacağını ifade eden Şimşek, yapısal reform mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuştu.

Fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu öne süren Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." dedi.

Şimşek, yapısal dönüşüm ve fiyat istikrarına yönelik adım attıklarını iddia ederken sürdürülebilir yüksek büyümeyi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"ÖNEMLİ OLAN YAPISAL REFORMLARDIR"

Enflasyonla mücadelede mali politikanın sıkılaştırılacağına ve gelir politikalarının daha destekleyici olacağına işaret eden Şimşek, "Ama önemli olan yapısal reformlardır. Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğinin ve daha fazla mali alan yaratmak için bazı harcamaların kesileceğinin altını çizdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN PEŞİNDEYİZ"

Mehmet Şimşek, mali duruşta yapılan sıkılaştırmanın enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağını belirterek, "Sağlam politikalarımız ve yapısal dönüşüme yönelik bir istikametimiz var. İkisinin bir araya gelmesinin yatırımcıların güvenini kazanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük enflasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Biz sürdürülebilir yüksek büyümenin peşindeyiz. Fiyat istikrarı gerçekten de burada devreye giriyor. Kesinlikle bu programın özünde bu yer alıyor ve biz kararlıyız, bunu sağlayacağız. Çünkü yüksek enflasyonlu bir ortamda faaliyet göstermek ve doğrudan yabancı yatırım girişlerini çekmek çok zordur" açıklamasında bulundu.