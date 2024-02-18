Katar'daki Dünya Su Sporları Şampiyonası sona erdi

Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.

Kuzey Tunçelli, organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbestte 14.59.76'lık derecesiyle 8'inci oldu.

Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Merve Tuncel ve Ecem Dönmez'den oluşan Serbest Kadın Bayrak Takımı, 4x200 metrede 8.05.21'lik derecesiyle 12'nci sırada yer aldı. Dünya sıralamasında 16'ncı sıraya gelen Serbest Kadın Bayrak Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştı.

Organizasyonda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbestte 8.38.10'luk derecesiyle 13'üncü, Kuzey Tunçelli, erkekler 800 metre serbestte 7.48.53'lük derecesiyle 17, 18 ve 19+ yaşta Türkiye rekoru kırarak 12'nci, Berkay Ömer Öğretir de erkekler 100 metre kurbağalamada 1.00.18'lik derecesiyle 15'inci olmuştu.