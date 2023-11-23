Katar'dan ateşkes açıklaması: Önümüzdeki saatlerde duyurulacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında uygulanması beklenen ateşkese ilişkin "Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti" açıklamasında bulundu.

Katar, İsrail ve Hamas arasında varılan ‘insani duraklama anlaşması’ hakkında "yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını" açıklamasında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Hamas ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, “Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

"Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi."

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İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.