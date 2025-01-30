Katar Emiri Al Sani, HTŞ yönetimindeki Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de dün geçici hükümetin cumhurbaşkanı olarak atanan Colani tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Sani, Esad sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.
Kaynak: DHA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Suriye'yi ziyaret etti.
Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Al Sani'yi Suriye Devlet Başkanı Colani karşıladı.
Havalimanındaki karşılamaya Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.
Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.