Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer Paris'te bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olimpiyatların açılış töreni için gittiği Paris'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, Paris'teki görüşmede İngiltere-Katar ilişkilerini ve öne çıkan konuları ele aldı.

Özellikle eğitim, ticaret ve enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeyi görüşen Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı, temiz enerji, istihdam, düşük enerji maliyetleri ve enerji güvenliğinin önemi üzerinde de durdu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da görüşen Al Sani ve Starmer, çatışmaların bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun rolünü masaya yatırdı.