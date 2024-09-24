Katar Emiri'nden "İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırılarının durdurulması" çağrısı

Şeyh Temim, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Katar Emiri "Mevcut İsrail hükümeti altında barış için bir ortak yok." dedi.

İsrail'in yaklaşık bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarına işaret eden Şeyh Temim, "(BM’deki bu konuşmaları), (İsrail’in Gazze'de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü) Savaşı durdurmaya yönelik somut adımlar takip etmezse dünyada güvenlik, barış ve istikrarın konuşulmasının bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri, "Gazze’ye yönelik saldırıyı durdurun, Lübnan’a yönelik savaşı durdurun." şeklinde konuştu.

Ülkesinin Gazze'de ateşkes müzakerelerine aracılık etmesine ilişkin ise Şeyh Temin, bunun "stratejik bir tercih" olduğunu ve "kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail'in şüphe ve suçlamalarına rağmen çabalarına devam edeceklerini" vurguladı.