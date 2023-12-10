Katar: Gazze, uluslararası toplumun çifte standardını gözler önüne serdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Bakan Al Sani, başkent Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek 21. Doha Forumu'nun açılışında konuştu.

Al Sani, "(Gazze'deki) Mevcut kriz, Doğu ile Batı arasındaki ve birbirini takip eden nesiller arasındaki uçurumun boyutunu ve uluslararası toplumdaki çifte standartları açıkça ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.