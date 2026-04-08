Katar, İran'dan tazminat talep etti

Katar, topraklarına yönelik İran saldırıları nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesi talebini Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine iletti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Buna göre, Katar’ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, İran’ın Katar topraklarına yönelik saldırılarındaki son gelişmelere ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına iki ayrı mektup gönderdi.

"SALDIRILAR ULUSLARARASI SORUMLULUK DOĞURUYOR"

Mektuplarda, İran’ın Katar’a yönelik saldırılarının "uluslararası sorumluluk" doğurduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin bu fiiller nedeniyle, durumun gerektirdiği şekilde, Katar’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olduğu savunuldu.

Açıklamada, saldırılar sonucu oluşan tüm zarar ve kayıpların ilgili kurumlarca belirleneceği, gelişmeler konusunda BM’nin bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Katar, mektuplarda ayrıca İran saldırılarının ülkenin egemenliğinin açık ihlali, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit, bölgesel istikrarı hedef alan kabul edilemez bir tırmanış olduğunu savundu.

Doha yönetimi, BM Güvenlik Konseyinden bu ihlallerin durdurulması ve sorumluların caydırılması için gerekli adımları atmasını isterken, BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu da belirtti.