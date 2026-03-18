Katar, İranlı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmaları için 24 saat verdi
İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişi ilan eden Katar, söz konusu isimlere ülkeyi terk etmeleri için 24 saat verdi.
Kaynak: AA
Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.
Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İran'ın Doha Büyükelçiliğine bir muhtıra vererek, elçilikte görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği belirtildi.