Katar, İsrail'in saldırısını kınadı

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "şok edici ve vahşi katliamın, Filistin halkına ve tüm insanlığa karşı devam eden işgal suçları serisinin yeni bir halkası" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş kapsamında işlediği menfur suçların, bu saldırıların biran evvel durdurulması için harekete geçilmesi ve Filistin halkına koruma sağlanması gerekliliğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

İsrail'in, Filistinlilerin kanını hiçe sayması, uluslararası hukukun garanti altına aldığı Filistin haklarını gasp etmesi ve emrivaki politikasını dayatmasının iki devletli çözümü hayata geçirmeyi hedefleyen uluslararası çabaları baltalayacağı aktarıldı.

İsrail'in Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.