Katar, Ürdün ve İran "Suriye ve Gazze" için görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Katar ile söz konusu ülkeler arasındaki işbirliği ilişkileri, bunları destekleme ve geliştirme yolları, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Katarlı Bakan, ülkesinin Suriye'de son dönemde yaşananları büyük endişeyle takip ettiğini ve sivillerin bu çatışmanın her türlü sonucundan korunması gerektiğini vurguladı.