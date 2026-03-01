Katar’da futbol faaliyetleri süresiz ertelendi

Katar Futbol Federasyonu, ülkede ulusal düzeyde düzenlenen tüm lig ve futbol organizasyonlarının “ikinci bir duyuruya kadar” askıya alındığını duyurdu. Federasyon açıklamasında, yeni takvimin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

Alınan kararla birlikte Katar futbolundaki tüm resmi müsabakalar ve organizasyonlar belirsiz bir süreliğine durdurulmuş oldu.

BÖLGEDEKİ ASKERİ GERİLİM ETKİLİ OLDU

Kararın, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırıların ardından bölgede artan güvenlik riski nedeniyle alındığı bildirildi.

Tahran ve Washington arasında müzakereler sürerken gerçekleştirilen saldırılara İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere yönelik misillemelerle karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki gelişmelerin spor organizasyonlarına etkisinin önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yeni kararları beraberinde getirmesi bekleniyor.