Katelyn Evans kim, kaç yaşında ve hangi takımda?

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD’li smaçör Katelyn Evans ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi sonrası “Katelyn Evans kim, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?” soruları voleybolseverlerin gündemine girdi.
KATELYN EVANS KİMDİR?
Katelyn Evans, 10 Şubat 1998 doğumlu ABD’li voleybolcudur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Evans, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.
1,87 metre boyundaki oyuncu, kariyerine West Virginia Üniversitesi takımında başladı. Daha sonra Avrupa’da Aris Thessaloniki, Pays d'Aix Venelles, Vandoeuvre Nancy Volley-Ball ve Volley Mulhouse Alsace formaları giydi.
KATELYN EVANS HANGİ TAKIMDA?
Katelyn Evans, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı forması giyecek. Beşiktaş, ABD’li smaçörü kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ’TAN KATELYN EVANS AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlı kulüp transfer duyurusunda, “Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Katelyn Evans ile sözleşme imzaladı. Katelyn Evans'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
KATELYN EVANS KARİYERİ
|Bilgi
|Detay
|Doğum tarihi
|10 Şubat 1998
|Yaşı
|28
|Ülkesi
|ABD
|Boyu
|1,87 metre
|Mevkisi
|Smaçör
|Yeni takımı
|Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı
