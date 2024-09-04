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Katil Bibi’nin haritasına tepki yağdı

Dünya
  • 04.09.2024 04:00
  • Giriş: 04.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 04.09.2024 04:00
Kaynak: AA
Katil Bibi’nin haritasına tepki yağdı
Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’yı "ilhak edilmiş" ollarak gösteren haritasına Filistin yönetimi ve uluslararası toplumdan tepki çekti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu, ırkçı sömürgecilik suçunu açıkça kabul ederek, işgalci devletin Batı Şeria’yı içeren haritasını kullanmaya devam ediyor" dedi.

İsrail, 1967’deki "Altı Gün Savaşı"nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Sina Yarımadası’nı işgal etmişti. İsrail, Camp David Sözleşmesi’nin ardından Sina Yarımadası’ndaki işgali sonlandırırken, Filistin’deki işgal devam ediyor.

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