Katil, BM’yi kovdu

Dış Haberler

İsrail, Lübnan ve Suriye’deki saldırılarıyla savaşı bölgeye yayarak dikkatleri uzaklaştırdığı Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürürken hayatta kalan Filistinlilere insani yardım sunan Birleşmiş Milletler’in (BM) de faaliyetlerine son veriyor. Ortadoğu’nun cehenneme döndüğü savaşla işlevsizliği gözler önüne serilen BM ve uluslararası toplum ise İsrail’i kınamakla yetiniyor.

SİVİLLERİ KATLEDİYOR

İsrail ordusu, can kaybının 43 bini geçtiği Gazze’nin kuzey bölgelerinin yanı sıra orta ve güneyine de saldırılarını sürdürüyor. Ablukaya aldığı Gazze’nin kuzeyinde son 3 haftada binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail, Beyt Lahiya kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir binayı hedef aldı. Saldırıda aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu en az 93 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail saldırısında ise biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail tanklarının güneydeki Refah’ın El-Mevasi bölgesini hedef alması sonucu ise biri çocuk 2 kişi yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA, sivil savunma ve ambulansların Gazze’nin kuzeyine ulaşamaması nedeniyle İsrail’in hedef aldığı binada enkaz altında kalanlar olduğunu bildirdi.

Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşirken İsrail Meclisi (Knesset), BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) İsrail’deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti. Sadece Gazze’de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA’nın 14 çalışanı, “7 Ekim saldırısına katılmakla” suçlanıyordu.

Bölgedeki milyonlarca Filistinliye destek sağlayan UNRWA’nın Gazze’deki faaliyetlerinin sona ereceğine dair endişeleri artıran karar tepki çekti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “ABD’nin desteği olmasa İsrail’in uluslararası meşruiyete meydan okumaya cesaret edemeyeceğini” belirtti.

ALTERNATİFİ YOK

Daha önce İsrail’de “istenmeyen kişi” ilan edilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin UNRWA’dan başka alternatifi olmadığını dile getirdi. İsrail’e BM sözleşmesi ve uluslararası insancıl yasalara uyma çağrısı yapan Guterres, ulusal yasaların uluslararası yükümlülüklerde değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, UNRWA’nın faaliyetlerine son verilmesinin Gazze’de “yeni bir toplu cezalandırma” olacağını söyledi. Kararın yıkıcı sonuçları olacağını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise UNRWA’nın Filistin halkı için yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunu ve 70 yıldır bu misyonu üstlendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in UNRWA ile ilgili iddialarına yönelik hiçbir kanıt getirmediğini bildirerek kararı kınadı.

∗∗∗

İSRAİL KÜLTÜR KURUMLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Farklı ülkelerden, aralarında Nobel edebiyat ödüllü Annie Ernaux ve Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen’in de bulunduğu yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basım alanlarında çalışan 1700’ün üzerinde isim, imzaladıkları mektupla İsrail’in Filistinlilere karşı ayrımcılığı normalleştiren İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyurdu. Mektupta, “Sık sık devletle birlikte çalışan İsrail kültür kurumları, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı baskı ve mülksüzleştirmeyi gizleme, sanatla aklama ve olayı bulandırmada oldukça kritik rol oynadı” denildi.