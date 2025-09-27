Katil boş salona konuştu

Dış Haberler

Dünyanın ikiyüzlü tavrını sürdürdüğü Filistin meselesi damgasını vurduğu Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu’nda Gazze Şeridi’ndeki soykırımın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktı.

Netanyahu’nun soykırımı inkâr ederek “İsrail başladığı işi bitirmeli” dediği konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti.

İsrail’in Gazze’de soykırım uyguladığı suçlamalarını reddeden Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarının da meşru olduğunu savundu. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya ile birlikte İsrail’in birçok geleneksel müttefikinin son dönemde aldığı Filistin Devleti’ni tanıma kararlarını “delilik” olarak nitelendirdi.

‘BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR’

Batı ülkelerinin BM kürsüsünden İsrail’i kınamasını “sahte” olarak nitelendiren Netanyahu, “Bizi kınayan ülkeler kapalı kapılar ardında bize teşekkür ediyorlar” diye konuştu. İki devletli çözüme bir kez daha karşı çıkan Netanyahu, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi’ni “söz verdiği reformları yapmamakla” suçlayarak “çekirdeğine kadar yozlaşmış” olarak nitelendirdi. Netanyahu’nun meydan okuyan konuşması, ABD delegasyonu tarafından defalarca alkışlandı.

KUZU KURDA EMANET

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in, Gazze’de savaş sonrası kurulması planlanan uluslararası geçiş yönetiminin başına geçmesi için ABD ve BM ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi. BBC’nin edindiği bilgilere göre Beyaz Saray’ın da destek verdiği planda Blair’in, BM ve Körfez ülkelerinin desteğiyle beş yıl boyunca Gazze’yi yönetecek “Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi’ne” (GITA) liderlik etmesi öngörülüyor.

Daha önce Doğu Timor ve Kosova’daki geçiş yönetimlerinden esinlenen modele göre yönetim ilk etapta Gazze’nin güney sınırına yakın Mısır’da konuşlanacak. Ardından çokuluslu bir güçle birlikte Gazze’ye girecek. Plan kapsamında Gazze ve Batı Şeria tekrar birleştirilerek Filistin Yönetimi’ne devredilecek.

Başbakanlığı döneminde İngiliz askerlerini Afganistan işgaline ve 2003 Irak Savaşı’na gönderme kararı alan Blair, bu nedenle ağır eleştiriler almıştı.

TRUMP: ANLAŞMA YAKIN

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ortadoğu ülkelerinin liderleriyle salı gecesi BM Genel Kurulu kapsamında Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirmişti. Trump’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen 21 maddelik bir “Amerikan planı”nı toplantıda sunduğu bildirilmişti.

Filistin Yönetimi Lideri Abbas, iki devletli çözüm planını uygulamak için Trump ve diğer dünya liderleriyle çalışmaya hazır olduğunu söylerken Gazze’nin gelecekteki yönetiminde Hamas’ın rol almasına itiraz ettiklerini kaydetmişti.

Önceki gün “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini” açıklayan Trump ise dün de Netanyahu ve Ortadoğu liderleriyle yaptığı görüşmelerden sonra “Gazze konusunda anlaşmanın çok yakın olduğunu” söyledi.