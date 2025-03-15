Katil erkeğe müebbet istemi

Haber Merkezi

Evli olduğu kadını 15 Mayıs 2023'te ateşli silahla öldüren, 2 kayınbiraderini ise silahla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen 39 yaşındaki Uğur Cöddü'nün yargılanmasına devam edildi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi ve sanık Cöddü'nün ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Cöddü savunmasında “Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü Cinayet Amirliğinde öğrendim o anda yıkıldım. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, olay yeri görüntüsünün bir örneğinin cezaevine gönderilerek sanık Cöddü'ye izletilmesini kararlaştırdı. Duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.