Katil için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

İstanbul Ümraniye’de birlikte olduğu Yazgülü Coşkun’u av tüfeğiyle öldüren sanık Gülabi Çoban hakkındaki hazırlanan iddianame tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Çoban’ın olay sonrası karakola teslim olduğu, kullanılan av tüfeğinin aracın bagajında bulunduğu belirtildi.

Uzman raporunda; Çoban’ın sağ elinden alınan svap numunesine göre atış atıklarının olduğu, araçtan alınan kan örneğinin de Gülabi Çoban’a ait olduğu kaydedildi. İddianamede, bu durumlara göre Çoban’ın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği de kaydedildi. İddianamede, Çoban’ın, Çoşkun’u, av tüfeği ile yakın mesafeden birden fazla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Yazgülü Coşkun

Sanık Gülabi Çoban hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.