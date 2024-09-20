Katil koluyla baskı yaparak öldürmüş

Haber Merkezi

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde öldürülen 8 yaşındaki Narin’in cinayeti aradan haftalar geçmesine rağmen aydınlatılabilmiş değil. Cinayete dair hemen her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu 'Histopatoloji' raporuna göre Narin Güran’ın sadece boğaz bölgesinde değil, göğüs kısmında kanama ve baskı izlerine rastlandı. Özellikle sol boyun ile ense birleşiminde ve sol çene altında yoğun kanamalar tespit edildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, katilin Narin'i arkadan koluyla baskı yaparak boğduğu ortaya çıktı. Raporda, Narin’in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor.

Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor. Sonuçlara göre, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı. Dikkat çeken dördüncü sonuç ise Narin’in göğüs kısmının da hasar görmesiydi. Raporda yer alan sonuca göre, göğüs üstü ve cilt altında “Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen” kanamayla uyumlu bulgular elde edildi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin’in raporuna göre, katil zanlısı Narin’in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katlediyor.