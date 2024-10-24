Katil patrona hapis

Emek Servisi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, öldüren İ.A. 7 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. İ.A. savunmasında, olayın kazara yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık İ.A.’nın dayısı A.G. de yeğeninin silahın dolu olduğunu bilmediğini, olayın kazara yaşandığını iddia etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı.

"Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay hapis verilen sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesi kararlaştırıldı. Tutuksuz sanık A.G'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis verildi.