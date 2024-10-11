Katil Semih Çelik'i öven Emre Seyidoğlu tutuklandı: "Kadın öğrencileri taciz ediyor" iddiası

Sosyal medya hesaplarından Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret edip katil Semih Çelik ile ilgili övgü içeren paylaşımlar yapan şahıs İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Emre Seyidoğlu'nun paylaşımlarında İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret ederek katil Semih Çelik'i övdüğü tespit edildi.

KADIN ÖĞRENCİLERE TACİZ

Başka sosyal medya kullanıcılarının da Emre Seyidoğlu'nun aynı fakültede birlikte okuduğu kadın öğrencileri taciz ettiğini iddia ederek paylaşım yapmaları üzerine polis şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda Seyidoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Seyidoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.