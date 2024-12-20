Katil Semih Çelik'in ailesinden "soyadı" davası

Geçtiğimiz ekim ayında İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden ve ardından intihar eden Semih Çelik'in babası ve ablası, soyadlarını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Aile, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nesundukları başvuru dilekçesinde hayati bir tehlikeyle karşılaşma riski taşıdıklarını belirtti.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız.

Çelik soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz."

19 yaşındaki Semih Çelik, geçtiğimiz ekim ayında Eyüpsultan ve Fatih'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etmişti.