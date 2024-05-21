Katil utanmasa ödül isteyecek!

Hız sınırını aşarak Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, 1 yıl 8 aylık hapis cezasına da itiraz edip beraatını istedi. Sarı, aynı zamanda eski Nizip Belediye Başkanı’nın yeğeni ve Nizip Ticaret Borsası Başkanı’nın oğlu.

İsmail ARI

Antep’te 12 Nisan 2022 tarihinde, scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit’in davasındaki karara tepkiler sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşadı.

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin dün görülen duruşmada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, cezaya itiraz etti. Sarı adına istinaf başvurusunda bulunan Avukat Ahmet Cengiz, hükmün kaldırılmasını ve Sarı’nın beraatını talep etti.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKANIN YEĞENİ

Şimal Toprak ile lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in kullandığı scootera 17 yaşındaki Osman Sarı’nın kullandığı araç çarpmıştı. Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği ve Şimal Toprak’ın yaralandığı kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın, önceki Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

Antep’in en işlek caddelerinden biri olan Cemil Sait Barlas Caddesi’nde gerçekleşen olaya ilişkin kamera görüntülerine ulaşılamamıştı.

Aynı zamanda Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu olan ve ehliyeti de olmayan Osman Sarı tutuksuz yargılanırken, Ezgi Alya Yiğit’in ailesi ve avukatları bilirkişi raporuna tepki göstermişti.

29 Ocak’taki duruşmada konuşan ve Adli Tıp Kurumu’nun “asli kusurlu” dediği Ezgi Alya Yiğit’in babası Mehmet Yiğit, gelen raporu kabul edemediklerini belirterek, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda kızımın aracın altında sürüklenerek öldüğü belirtiliyor. Çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken, nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil” demişti.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda da Ezgi Alya Yiğit’in yeniden “asli kusurlu” olduğu belirtilmişti.