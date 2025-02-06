Katil zanlısına ilk duruşmada müebbet verildi

Kırklareli'nde evli olduğu Ayşe Ç.’yi uyurken öldürmekten yargılanan sanık ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde katil zanlısı Recep Ç. savunmasında olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını savundu.

Aysel Ç.'nin kardeşi A.K. de sanık ile kardeşinin evlilikleri boyunca tartışmalar yaşadıklarını iddia etti. Zanlının daha önce Ayşe Ç.’yi şiddete maruz bıraktığını ifade eden A.K., Recep Ç.’nin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin de devamını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Recep Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.