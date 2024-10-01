Katilden gazetecilere tehdit

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması dün görüldü. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 12’si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada bilirkişi raporuna, sanıklar tarafından itiraz edildi. Duruşma, yalnızca basın kartı olan gazetecilerin salona alınmasını öngören karar nedeniyle birçok gazetecinin dışarıda kalmasıyla başladı. 18 sanığın savunmalarını yapmasından sonra yarın devam etmek üzere dünkü celse sonlandırıldı. Katil zanlısı Eray Özyağcı, salondan çıkartılırken gazeteci Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’e ‘gülerek’ eliyle tetik işareti yaptı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda 5 gün sürmesi planlanan duruşmalar nedeniyle salon girişi ve içinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP milletvekilleri Deniz Demir ve Mahir Polat, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da takip etmek için salonda hazır bulundu.

İlk olarak duruşmada Ayşe Ateş söz aldı. Ayşe Ateş, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. Sayın mahkemede esas itibari ile Türk milleti adına karar verir. Yani Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması milletimizin birlik ve barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önemlidir. Başkalarının ölmemesi, başka insanların suçlu olmaması için sabırla, acıyla adaletin gerçekleşmesi gerekir. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın yaşaması ve huzur ve mutluluk içinde Rabbine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal ne makam ne hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla adaletiyle hukuka kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.