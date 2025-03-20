Katile aynı ceza istendi

Haber Merkezi

Kayseri’de Edanur Çoban’ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Çatbaş, istinafın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren savcı, Çatbaş için yine aynı cezayı istedi. Cinayet 2023’te yaşandı. Çoban, evine giderken arkasından gelen Çatbaş’ın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Çatbaş hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 3 Eylül’de görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme, Çatbaş’ı, ‘tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çatbaş’ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Çatbaş, istinafın bozma kararı vermesinin ardından Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.