Katile müebbet ceza

Ebru ÇELİK

Antep’in Şahinbey ilçesinde geçen yıl gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın davasının 5’inci duruşması, Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya sanık Mühsün Taşkın SEGBİS sistemiyle bağlandı. Bir önceki duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki iddia üzerine yapılan inceleme sonucunda, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Duruşmada konuşan maktul avukatları, sanığın aklı dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Duruşmada konuşan anne Tülay Bayındır ve baba Celal Bayındır, failin en ağır cezayı almasını talep etti.

FAİL TAŞKIN TELEFON SİNYALİNİ İSTEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan Mühsün Taşkın, "Çocuğun telefon sinyallerini istiyorum. Daha önce yanıma gelip beni taciz edip dalga geçtiği için. Son sözüm yok" dedi. Failin savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Taşkın’a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın arından BirGün’e konuşan Anne Tülay Bayındır, gözyaşlarıyla “Duruşma psikolojik olarak çok zor geçse de adalet sonunda yerini buldu.

Benim çocuğum geri gelmeyecek ama inşallah bu dava sonucu diğer annelerin de umudu olur” dedi. Bayındır, tüm çocuk katillerinin aynı şekilde ceza almasını dileyerek “İçim hâlâ soğumadı ancak biraz olsun rahatladık. O katil, bu duruşmada bile benim çocuğumu suçladı” diye konuştu. Baba Celal Bayındır ise “Oğlum rahat yatacak mezarında. İçimize biraz da olsa su serpildi” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Olay, geçen sene 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. 10 yaşındaki Emir Bayındır esnaflık yapan Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı gerekçesiyle ateşli silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan katil ise tutuklanmıştı. Fail Taşkın ifadesinde Bayındır’ın Suriyeli olduğunu düşündüğü için vurduğunu belirtmişti.