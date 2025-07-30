Katile müebbet hapis cezası!

İlayda SORKU

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından parkta katledilen Gözde Madi’nin davasının karar duruşması, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü.

Duruşmada söz alan Madi ailesinin avukatı Kubilay Büber, sanığın olaydan önce Gözde Madi’yi sürekli takip ve rahatsız ettiğini söyledi. Büber, “Sanık savunmasında olay yerine konuşmak için gittiğini beyan etse de konuşmak için giden birinin yanında silah taşıması olağan değildir. Bu olayın tasarlandığı açık. Tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını, dosyada haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise “tasarlayarak öldürme” iddiasını reddetti ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Sanık avukatı, “Kaçma imkânı varken kaçmadı, iki kez intihar girişiminde bulundu” diyerek Serdar Karamus’u savundu.

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Serdar Karamus’u “kadına karşı kasten öldürme” suçundan takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca “ruhsatsız silah kullanma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve bin TL para cezası verildi.

Madi’nin annesi Gülhan Madi, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kızının adını yaşatacaklarını söyledi. Gülhan Madi, “Bu olaylar yaşanmasın başka Gözde’ler olmasın” diyerek katillere en ağır cezaların verilmesi yönünde çağrı yaptı.

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KADINI VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Kadına yönelik şiddet ve katliamlar dün de devam etti. Adana’da Merve Verimli ve kızı Elif’i evli olduğu Eyüp Verimli öldürdü. Diyarbakır’da Meliha Kaya şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. İstanbul ve Edirne’de de 2 kadın tanıdığı erkekler tarfından sokak ortasında darbedildi. İstanbul Ümraniye’de erkeğin kadını silahla tehdit etti. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.K isimli erkek, ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Edirne’de ise G.G. adlı kadın, ayrılmak istediği E.B. tarafından darbedildi. E.B. gözaltına alındı.