Katile ‘tahrik’ indirimi

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 8 Haziran 2022 tarihinde boşanma aşamasında olduğu Rozerin Yıldız’ı ağır yaralayan ve 23 ay sonra ölümüne neden olan Özcan Yıldız isimli erkeğe “haksız tahrik” indirimi uygulandı.

Yıldız’ın avukatı kadın cinayetinin “intihar” olduğunu ileri sürerek beraat talep ederken katledilen Rozerin Yıldız’ın avukatı Dicle Sümer, "kesinlikle cinayet" dedi. Yıldız’a “haksız tahrik” indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.