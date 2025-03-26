Katile yine ‘haksız tahrik’ indirimi

Haber Merkezi

Artan kadın cinayetlerine karşı mahkemeler katillere ‘haksız tahrik’ adı altında ceza indirimi vermeyi sürdürüyor. Son olarak Eskişehir’de 55 yaşındaki Rus Elena Samsanova’yı öldüren 51 yaşındaki katil Atila Sarıhan, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapse çarptırıldı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Sarıhan, cinayet anında ağır tahrik altında olduğunu ileri sürerek “Suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatimi talep ederim” diye savunma yapması tepki çekti.

Atila Sarıhan

Mahkeme heyeti, Sarıhan’a ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanığını ağır tahrik savunması sonucu cezaya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulayarak 23 yıla düşürdü. Karar kadın hakları savunucularının tepkisine neden oldu. Öte yandan Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda, 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş ölü olarak bulundu. Akkuş’un önceki gün akşam saatlerinden beri kayıp olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.