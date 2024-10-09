Katili cezasız bırakma çabası

Kadın cinayetlerine ilişkin mahkeme kararları tartışmaya açılırken yargı aşamasında sanıkların haksız tahrik indiriminden yararlanmak için kadınların özel yaşamlarını kullanmalarının bir örneği de Zehra Gümüş davasında görüldü. Geçen yıl 28 Eylül’de Çorum’da Arif Ergin adlı erkek 2 ay önce boşandığı Zehra Gümüş’ü cadde ortasında bıçakla yaraladı. Kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra suç aleti ile yakalanan Ergin, tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ergin hakkında ‘boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Zehra Gümüş

EV SAHİBİ DİNLENECEK

Davanın ikinci duruşmasında sanık tarafının dinlenilmesini talep ettiği iki tanığın ifadesiyle Zehra Gümüş’ün kişisel hayatı incelendi. Tanıkların Gümüş’ün bir ilişkisi olduğunu ve ilişkisi olan kişiyle bir evde yaşadıklarını, bu evin sahibini tanıdıklarını ileri sürmesi üzerine mahkeme, Gümüş’ün ev sahibinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme, bu tanığa böyle bir evi olup olmadığının, bu evi kiralayıp kiralamadığının, Zehra Gümüş ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişinin bu evde konaklayıp konaklamadığının sorulmasını istedi ve varsa aralarındaki kira kontratının mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Duruşmaya katılan Avukat Nehir Bahar, Avukat Deniz Bahar, kasten öldürme eylemi ile ilgili yeterli delilin toplandığını belirterek yargılamanın gereksiz yere uzamamasını ve Gümüş’ün özel hayatıyla ilgili beyan verecek olan tanıkların dinlenilmemesini istedi. Ancak mahkeme, ev sahibi olduğu iddia edilen kişinin dinlenilmesi için karar duruşmasını 15 Ekim’e erteledi. Avukat Deniz Bahar, “Gümüş, darp dosyasında emniyete verdiği ifadesine göre ‘Çok zor değil seni bir saat içinde bulur öldürürdüm, diyerek beni tehdit etti’ diye beyan vermiş. Yaralama dosyasında haksız tahrik indirimine itiraz ettiğimizde ise mağdur cezalandırılmış, adli para cezasına hükmedildi” dedi.

CİNAYETTEN SONRA KARAR

Zehra Gümüş’ün boşandığı Arif Ergin hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak koruma tedbirlerinin hiçbirinin etkili olmadığı açığa çıktı. Gümüş’ün şikâyetçi olması üzerine Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar cinayetten sonra çıktı. Ergin hakkında kadına karşı basit yaralama suçundan haksız tahrik indirim uygulanarak Ocak 2024’te 5 ay 1 gün hapis verildi. Daha sonra bu ceza para cezasına dönüştürüldü ve 1680 TL adli para cezasına hükmedildi.