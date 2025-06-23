Katılım süreci fiilen durdu

Haber Merkezi

AvrupaBirliği (AB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması da dahil Türkiye'deki demokrasi alanındaki gelişmelerden endişeli olduğunu vurguladı. AB Komisyonu yetkilisi, “Hukukun üstünlüğü, katılım müzakerelerimizin merkezinde yer alıyor.

Son yıllarda Türkiye’de hukukun üstünlüğüyle ilgili gelişmeler, Türkiye’yi bu konuda geçmişe kıyasla AB’ye kesinlikle daha yakınlaştırmadı” dedi. Yetkili, “Ne yazık ki, hukukun üstünlüğü konusunda farklı bir yönelim görmedikçe, katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Şu anda katılım süreci, esasen bu hukukun üstünlüğü meselesi nedeniyle fiilen durmuş durumda” değerlendirmesini yaptı.

AB, aday ülke Türkiye’deki demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşanan gelişmelerden dolayı endişeli. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine değinen AB Komisyonu yetkilisi, Türkiye’nin hala bir aday ülke olduğunu hatırlatarak, "Gerçek şu ki, son birkaç yılda hukukun üstünlüğüyle ilgili reformların yönü, Türkiye’yi AB’ye daha yakınlaştırmadı" dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Bundan bağımsız olarak, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’nde yaptığı çalışmalar ve Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle uygulamasıyla önemli bir rol oynadığını gördüklerini aktaran yetkili, "Son zamanlarda Türkiye, sonuçları umduğumuz gibi olmasa da ki burada sorumluluk kesinlikle Sayın Putin’e ait, son iki tur İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yaptı, Ukrayna krizi boyunca çok yakın çalıştığımız bir ortaksınız" diye konuştu.

Birçok alanda Türkiye’nin AB için önemli bir ortak olduğunu söyleyen yetkili, "Büyük bir ekonomimiz var. Göç sorunuyla ortak bir şekilde başa çıkmak için birlikte çalıştığımız bir ortaksınız" değerlendirmesini yaptı.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünün nasıl destekleneceğinin gündemlerinde olduğunu belirten yetkili, "Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’de iki Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantımız var. Ticaret konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog için Komisyon Üyesi Maros Sefcovic’in ziyareti ve göç konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog için Komisyon Üyesi Magnus Brunner ziyareti olacak" ifadelerini kullandı.

Komisyon yetkilisi, "Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle, güvenlik ve savunma alanında Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durmasının ve savunma yeteneklerini geliştirmesinin zamanının geldiği" vurgulandı.