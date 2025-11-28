Katılımcı Bisiklet Hareketi: Herkesi Doğan Güzelgün’ün sesi olmaya çağırıyoruz

Katılımcı Bisiklet Hareketi, 2 yıl önce yaşamını yitiren bisikletçi Doğanay Güzelgün’ü anmak ve trafikte adaleti talebini dile getirmek için yarın İstanbul’da bir etkinlik düzenleyecek.

Doğanay Güzelgün, 18 Temmuz 2023’te Bostancı’da bisikletiyle giderken hız sınırını aşan ve alkollü olan bir sürücünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Katılımcı Bisiklet Hareketi’nin eylemi yarın (29 Kasım Cumartesi) saat 16.30’da Bostancı Çetin Emeç Bulvarı Mavi Marmara Adalar İskelesi’nin karşısında gerçekleştirilecek.

Hareket adına yapılan açıklamada, “Katılımcı hareket olarak gerçekleştirilecek eylem, yalnızca Doğanay Güzelgün’e değil yoldaki ihmaller nedeniyle yaşamını yitiren tüm bisikletçilere ithaf edilecektir. Böylece çalışma, trafikte kurallara uymayan araçların sebep olduğu ölümlerin tekrar etmemesi için uyarı niteliği taşıyan bir nesne hâline gelecektir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“ÇOK FAZLA KAYIP, TEK HATIRLATICI: HAYALET BİSİKLET!”

“Hayalet Bisiklet”, dünyada "Ghost Bike' olarak bilinen ve bir motorlu taşıt sürücüsü tarafından bir bisikletçinin trafikte öldürüldüğü ya da ağır yaralandığı yerlere dikilen hatırlatıcı beyaz bir beyaz bisiklettir. Dünyanın birçok şehrinde görebileceğiniz bu Hayalet Bisikletlerin her biri, bir bisikletçinin anısını yaşatır ve onun trafikte öldürülmesini protesto eder.

2018–2024 yılları arasında Türkiye’de 804 bisikletli, motorlu taşıt sürücüleri tarafından hayatını kaybetti. Şehir altyapısı iyileştirilmediği, yasal düzenlemeler yapılmadığı ve bisiklet kültürü güçlendirilmediği sürece ne yazık ki bisikletliler eksilmeye devam edecek.

“Çok Fazla Kayıp, Tek Hatırlatıcı: Hayalet Bisiklet!” projesinin çıkış noktası, Doğanay Güzelgün’ün yaşamını yitirmesidir. Doğanay Güzelgün, 18 Temmuz 2023 tarihinde Bostancı’da bisikletiyle giderken hız sınırını aşan ve alkollü olan bir sürücünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bizler de katılımcı bir eylem olarak hem Doğanay Güzelgün’ü hem de yaşamını yitirmiş tüm bisikletçileri anmak, onların adlarını Bostancı’da yerleştireceğimiz “Hayalet Bisiklet”e yazmak için herkesi bu üretimin parçası olmaya davet ediyoruz. Katılımcı Bisiklet Hareketi olarak, trafikteki ölümlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve yetkilileri acil eyleme çağırmak amacıyla, kazanın gerçekleştiği noktaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bisiklet Şefliği’nin desteğiyle Hayalet Bisikletin kalıcılığını sağlayacağız.

Açık Çağrı

Katılımcılardan beklentimiz, belirlenen gün ve saatte alana gelirken Türkiye’de hayatını kaybeden bisikletçilerin isimlerini yanlarında getirmeleridir. Bu isimler, Hayalet Bisiklet’in üzerine bizzat katılımcılar tarafından yazılacaktır. Katılımcı hareket olarak gerçekleştirilecek eylem, yalnızca Doğanay Güzelgün’e değil yoldaki ihmaller nedeniyle yaşamını yitiren tüm bisikletçilere ithaf edilecektir. Böylece çalışma, trafikte kurallara uymayan araçların sebep olduğu ölümlerin tekrar etmemesi için uyarı niteliği taşıyan bir nesne hâline gelecektir. Basın mensuplarını, bisiklet sürücülerini, trafikte saygı görmeyen tüm iki tekerli araç kullanıcılarını ve "Trafikte Biz de Varız" diyen herkesi, 29 Kasım Cumartesi günü saat 16:30’da Bostancı'da Çetin Emeç Bulvarı Mavi Marmara Adalar İskelesi karşısında buluşmaya, Doğanay Güzelgün’ün sesi olmaya ve trafikte adalet talebimizi hep birlikte duyurmaya davet ediyoruz.